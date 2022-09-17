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Зеленський про звірства росіян: хіба що не роблять мило з людей і абажури зі шкіри

Фото: президент України Володимир Зеленський (president gov ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вчинки росіян на окупованих територіях подібні до дій нацисців. Загарбники знущаються і катують живих людей, влаштовують депортації жителів і спалюють населені пункти.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.

Він зазначив, що українські військові звільнять усі свої території.

"Всюди, де є Україна, буде наш прапор. І ніде не залишиться цього звірства - рашизму, який повторює те, що робили нацисти. Вони хіба що не роблять мило з людей, не роблять абажури зі шкіри", - сказав він.

Зеленський зазначив, що масштаб злочинів росіян не розтягнувся на всю Європу, але принцип той самий: табори, де збирають людей, щоб вбити, депортації, повністю знищені міста і села.

"Нічого не залишається живого після рашизму. Ракетній терор, масові поховання, катівні. Найжорсткіші знущання зі ще живих людей. І безмежна, нічим неприкрита ненависть, з якою вони виправдовують цю війну, яку вони ж розпочали", - додав він.

Президент зазначив, що росіяни при втечі з українських територій залишили апарати для знущання.

Так, на вокзалі Козачої Лопані знайшли приміщення для тортур з інструментами для катувань струмом. Він зазначив, що катування було практикою росіян на окупованих територіях.

"Так робили нацисти. Так роблять рашисти. І відповідатимуть вони так само - і на полі бою, і в залах суду. Ми встановимо усі особистості тих, хто катував, хто знущався, хто приніс це звірство з Росії сюди, на нашу українську землю", - сказав він.

Нагадаємо, після деокупації Ізюму у лісі виявили понад 400 могил. У місті також знайшли катівню росіян.

Зеленський заявив, що окупанти в Ізюмі повторили злочини, які раніше скоїли в Бучі Київської області.

В ООН заявили, що направлять на місця масових поховань у Харківській області спеціальну місію.

В Ізюмі вже ексгумували 59 тіл, у більшості виявили сліди насильницької смерті.

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Володимир Зеленський