Зеленський звернувся до Заходу з Кривого Рогу: Україна терміново потребує додаткових Patriot

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час відеозвернення до учасників засідання "Рамштайн".

Місяць "перемир'я"

Як нагада Зеленський, сьогодні, 11 квітня, виповнюється рівно місяць відтоді, як Російська Федерація (РФ) відхилила пропозицію Вашингтона щодо повного й безумовного припинення вогню. Відповідний крок Москви зробив абсолютно зрозумілим те, що країна-терорист Росія є єдиною причиною повномасштабної війни.

Він додав, що без сили, яка буде спрямована проти РФ, Кремль не матиме волі реалізувати будь-які реалістичні та ефективні пропозиції щодо миру.

Україна потребує Patriot

"Сьогодні я говорю з вами з Кривого Рогу. Це місто живе в умовах майже постійної повітряної тривоги - через безпілотники або російські ракети. Найнебезпечніша загроза - це балістичні ракети. Коли виникає балістична загроза, у людей є лише кілька хвилин, щоб дістатися до укриття", - заявив президент.

Зеленський нагадав, що лише нещодавно Росія атакувала Кривий Ріг балістичною ракетою, яка вбила 19 людей. Серед загиблих - дев'ятеро дітей.

Президент зауважив, що саме Patriot можуть ефективно захистити від балістичних загроз й додав, що Україна змушена переміщати наявні в неї системи для тимчасового захисту різних міст. Водночас вихід з ладу хоча б однієї системи - означає втрачені життя.

"У Росії вважають це своєю перевагою - можливістю бути терористичною державою. І ми повинні забрати цю здатність - їхню віру в те, що до вбивства можна ставитися легковажно. Я прошу вас зосередитися насамперед на протиповітряній обороні для України. Ми дійсно потребуємо цього. Десять систем Patriot - вільний світ їх має", - наголосив Зеленський.