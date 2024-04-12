Зеленський звернувся до громад щодо вітчизняної зброї

Президент Володимир Зеленський закликав представників місцевих та регіональних влад України сприяти розвитку виробництв вітчизняної зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ глави держави на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України.
"Прошу, сприяйте розвитку всіх оборонних виробництв. Кожна ідея, кожна розробка, ефективна розробка, а й іноді тільки пілот, безумовно, все заслуговує обов'язкової уваги. Кожна зброя сьогодні має значення. Я думаю тим громадам, і тим областям, які це вже роблять", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що Україна вже довела, що може виробляти такі новітню зброю, як дрони, артилерія та системи РЕБ.
"Ми вже довели, що в Україні є новітні технології. Що ми можемо бути потужними у дронах, і щодо дистанції, і щодо влучності, ми можемо бути на високому рівні в порівнянні з іншими західними зразками. Артилерію натівського зразка виробляємо не гірше, і в кількості дуже потужній. Також системи РЕБ. Всі ці напрямки важливі", - додав президент.
Зеленський також виразив впевненість, що в України будуть і системи ППО, і відповідна кількість ракет, які так потрібні сьогодні, "щоб Росія знала і думала перед тим, як стріляти по наших мирних громадах".
Нагадаємо, що на озброєнні української армії вже десятки дронів вітчизняного виробництва. Йдеться не лише про безпілотні літальні апарати, але й про надводні дрони.
Раніше міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Україна налагодила серійне виробництво вітчизняного аналога "Шахедів".
Також Україна розробляє власний аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", його вже тестують на фронті.
Міністр з цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що Україна вже наздогнала РФ за кількістю дронів-камікадзе дальньої дії. За його словами, Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки та відкрити його для підприємців.
Що таке РЕБ та як це впливає на хід війни України з РФ, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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