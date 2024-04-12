RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский обратился к общинам по поводу отечественного оружия

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Владимир Зеленский призвал представителей местных и региональных властей Украины способствовать развитию производств отечественного оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление главы государства на заседании Конгресса местных и региональных властей Украины.

"Прошу, способствуйте развитию всех оборонных производств. Каждая идея, каждая разработка, эффективная разработка, но иногда только пилот, безусловно, все заслуживает обязательного внимания. Каждое оружие сегодня имеет значение. Я думаю тем общинам, и тем областям, которые это уже делают", - сказал Зеленский.

Он отметил, что Украина уже доказала, что может производить такое новое оружие, как дроны, артиллерия и системы РЭБ.

"Мы уже доказали, что в Украине есть новейшие технологии. Что мы можем быть мощными в дронах, и по дистанции, и по точности, мы можем быть на высоком уровне по сравнению с другими западными образцами. Артиллерию натовского образца производим не хуже, и в количества очень мощной. Также системы РЭБ. Все эти направления важны", - добавил президент.

Зеленский также выразил уверенность, что у Украины будут и системы ПВО, и соответствующее количество ракет, которые так нужны сегодня, "чтобы Россия знала и думала, прежде чем стрелять по нашим мирным общинам".

Дроны и РЭБ украинского производства

Напомним, что на вооружении украинской армии уже десятки дронов отечественного производства. Речь идет не только о беспилотных летательных аппаратах, но и о надводных дронах.

Ранее министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил, что Украина наладила серийное производство отечественного аналога "Шахедов".

Также Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", его уже тестируют на фронте.

Министр по цифровой трансформации Михаил Федоров сообщил, что Украина уже догнала РФ по количеству дронов-камикадзе дальнего действия. По его словам, у Украины есть амбиции перевести производство РЭБ на рыночные рельсы и открыть его для предпринимателей.

Что такое РЭБ и как это влияет на ход войны Украины с РФ, - читайте в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна в Украине