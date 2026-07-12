Зеленський зустрівся зі Шмигалем на тлі оновлення Кабміну

Посилення захисту інфраструктури

Під час зустрічі з міністром енергетики Денисом Шмигалем глава держави обговорив плани стійкості українських областей та громад.

За словами президента, виконання цих планів має відбуватися однаково якісно в усіх регіонах.

"Відставання в тому чи іншому регіоні означає загрозу для життя людей", - наголосив Зеленський.

Міжнародні домовленості

Президент відзначив, що Україна має сильні домовленості на міжурядовому рівні у сфері енергетики та відновлення, проте їх потрібно реалізувати вчасно. Водночас на сьогодні досягнутих результатів усе ще замало.

Через це посадовці визначили ключові пріоритети, на яких необхідно зосередитися протягом найближчих тижнів та місяців, щоб зробити країну сильнішою.