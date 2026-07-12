Зеленський анонсував заміну Кабміну і силовиків, Свириденко отримає іншу посаду

Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра. Вона очолить новий значимий напрямок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.

За його словами, в Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії.

Президент обговорив деталі з премʼєром Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів.

"Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України", - зазначив Зеленський.

Президент також анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.