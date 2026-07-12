Зеленський анонсував заміну Кабміну і силовиків, Свириденко отримає іншу посаду
Президент України Володимир Зеленський вирішив звільнити Юлію Свириденко з посади прем'єр-міністра. Вона очолить новий значимий напрямок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Зеленського.
За його словами, в Україні розпочнуться кадрові зміни, які мають гарантувати реалізацію оновленої політичної стратегії.
Президент обговорив деталі з премʼєром Юлією Свириденко. Визначили, що для змін потрібне оновлення Кабінету міністрів.
"Я вдячний Юлії за чітку, стабільну і ефективну роботу на посаді премʼєр-міністра, за роки результативної роботи в команді України й запропонував очолити новий значимий напрямок у відносинах з ключовим партнером. Розраховую, що разом з парламентарями проведемо відповідні заміни в уряді України", - зазначив Зеленський.
Президент також анонсував зміни у складі керівників правоохоронних органів.
Нагадаємо, Юлія Свириденко обіймала посаду прем'єр-міністра України всього рік.
У липні 2025 року президент Володимир Зеленський оголосив про необхідність оновлення виконавчої влади та запропонував очолити Кабмін Свириденко, яка обіймала посаду першої віцепрем'єрки та міністра економіки з 2021 року.
Згодом Верховна Рада затвердила оновлений склад Кабміну під керівництвом Свириденко. За результатами голосування ряд міністерств отримали нових очільників.