Зеленский встретился со Шмыгалем на фоне обновления Кабмина

Усиление защиты инфраструктуры

Во время встречи с министром энергетики Денисом Шмыгалем глава государства обсудил планы устойчивости украинских областей и общин.

По словам президента, выполнение этих планов должно происходить одинаково качественно во всех регионах.

"Отставание в том или ином регионе означает угрозу жизни людей", - подчеркнул Зеленский.

Международные договоренности

Президент отметил, что у Украины есть сильные договоренности на межправительственном уровне в сфере энергетики и восстановления, однако их нужно реализовать вовремя. В то же время на сегодняшний день достигнутых результатов все еще мало.

Поэтому чиновники определили ключевые приоритеты, на которых необходимо сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы, чтобы сделать страну сильнее.