Зеленский встретился со Шмыгалем на фоне обновления Кабмина

Украина нуждается в новых и решительных шагах по защите энергетической инфраструктуры, поскольку текущих межправительственных договоренностей для обеспечения устойчивости пока недостаточно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Во время встречи с министром энергетики Денисом Шмыгалем глава государства обсудил планы устойчивости украинских областей и общин.
По словам президента, выполнение этих планов должно происходить одинаково качественно во всех регионах.
"Отставание в том или ином регионе означает угрозу жизни людей", - подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что у Украины есть сильные договоренности на межправительственном уровне в сфере энергетики и восстановления, однако их нужно реализовать вовремя. В то же время на сегодняшний день достигнутых результатов все еще мало.
Поэтому чиновники определили ключевые приоритеты, на которых необходимо сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы, чтобы сделать страну сильнее.
Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабмина и руководство силового блока страны. В рамках этого решения действующая премьер-министр Юлия Свириденко покинет свой пост, чтобы возглавить другое значимое направление работы.
Затем в Верховной Раде назвали кандидатов на должность премьера и раскрыли первые детали будущих ротаций. Сейчас на место главы правительства рассматривают сразу несколько действующих министров.