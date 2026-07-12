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Зеленский встретился со Шмыгалем на фоне обновления Кабмина

15:45 12.07.2026 Вс
2 мин
Глава государства назвал жесткие приоритеты на ближайшие недели
aimg Сергей Козачук
Фото: Зеленский встретился со Шмыгалем (facebook.com/zelenskyy.official)

Украина нуждается в новых и решительных шагах по защите энергетической инфраструктуры, поскольку текущих межправительственных договоренностей для обеспечения устойчивости пока недостаточно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Усиление защиты инфраструктуры

Во время встречи с министром энергетики Денисом Шмыгалем глава государства обсудил планы устойчивости украинских областей и общин.

По словам президента, выполнение этих планов должно происходить одинаково качественно во всех регионах.

"Отставание в том или ином регионе означает угрозу жизни людей", - подчеркнул Зеленский.

Международные договоренности

Президент отметил, что у Украины есть сильные договоренности на межправительственном уровне в сфере энергетики и восстановления, однако их нужно реализовать вовремя. В то же время на сегодняшний день достигнутых результатов все еще мало.

Поэтому чиновники определили ключевые приоритеты, на которых необходимо сосредоточиться в ближайшие недели и месяцы, чтобы сделать страну сильнее.

Кадровые изменения в правительстве Украины

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский анонсировал обновление Кабмина и руководство силового блока страны. В рамках этого решения действующая премьер-министр Юлия Свириденко покинет свой пост, чтобы возглавить другое значимое направление работы.

Затем в Верховной Раде назвали кандидатов на должность премьера и раскрыли первые детали будущих ротаций. Сейчас на место главы правительства рассматривают сразу несколько действующих министров.

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