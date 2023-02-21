Зеленський зустрівся з американськими конгресменами у Києві (відео)

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із делегацією Палати представників Конгресу США на чолі з головою Комітету із закордонних справ Майклом Макколом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Зеленський подякував конгресменам за їхній візит до України, щоб на власні очі побачити наслідки агресії РФ.

"Це дуже потужний сигнал. Учора - візит президента Байдена, сьогодні - зустріч із вами. Я вважаю, що це дуже важливе свідчення того, що Сполучені Штати підтримують Україну", - зазначив президент.

Зеленський подякував за потужну підтримку з боку обох палат і партій Конгресу, Байдена та всьому американському народу за пакети допомоги для України та наших військових на полі бою, а також за фінансову підтримку для подолання всіх викликів, які виникли внаслідок агресії РФ.

Президент детально поінформував конгресменів про ситуацію на фронті та злочини, що їх скоюють росіяни.

Він також розповів про прогноз розвитку ситуації на передовій у наступні місяці й наголосив, що український народ вірить у свою армію. Зеленський впевнений, що Україна здобуде перемогу у війні проти Росії.

Окрім того, Зеленський поінформував про першочергові потреби ЗСУ в озброєнні та військовій техніці.

Президент також зупинився на важливості визнання РФ державою, що відповідальна за кампанію терору проти цивільного населення, необхідності створення спецтрибуналу щодо розгляду злочину агресії РФ та спрямування заарештованих російських активів на відбудову України.