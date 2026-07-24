Зеленський зустрівся з улюбленою блогеркою Трампа: що це може змінити?

Візит Лумер до Києва став неочікуваною подією, враховуючи те, що донедавна вона була однією з найрізкіших критикинь України, а тепер демонструє підтримку Києва у боротьбі проти російської агресії.

Лумер, яку вважають однією з улюблених інфлюенсерок Трампа, раніше переконувала мільйони своїх підписників, що Україна є корумпованою державою, яка не заслуговує на американську підтримку.

Однак останнім часом її риторика кардинально змінилася. Лумер почала позитивно висловлюватися про Україну та її опір російській агресії, а нещодавно навіть приїхала до Києва, щоб особисто продемонструвати свою солідарність.

Про зустріч Лумер із Зеленським у четвер повідомили двоє чиновників Офісу президента.

"Я справді говорила ці речі про Україну та Зеленського і не видаляю свої пости, тому що зрозуміла: я помилялася", - написала активістка в понеділок у соцмережі X, перебуваючи в Києві.

Незадовго до цього вона опублікувала відео з українського потяга, відомого своїми синьо-жовтими кольорами.

"Я не в Росії, тому що я не пропагандистка", - йшлося в підписі до відео.

Зміна позиції Лумер привернула особливу увагу через її близькість до Трампа та вплив на американських ультраправих. Значна частина цієї аудиторії традиційно виступає проти підтримки України з боку США.

Трамп, як і раніше, схоже, дослухається до порад Лумер у питаннях політики та кадрових призначень. Тому її публічна підтримка України породила питання: чи може зміна позиції впливової активістки позначитися на ставленні до України серед американських ультраправих?

Мало хто з активістів, які не обіймають державних посад, має такий доступ до Трампа, як Лумер. Імовірно, саме це допомогло їй встановити контакти з високопоставленими українськими чиновниками, зокрема із самим Зеленським.

У середу з Лумер зустрівся перший заступник керівника Офісу президента України Сергій Кислиця. Він також показав їй територію Києво-Печерської лаври - одного з найсвятіших місць східного православ’я.

"Володимир Путін постійно зображує Росію як такого собі рятівника християнства… Ну, якщо ви так сильно дбаєте про християнство, то чому запускаєте безпілотники по найстарішому монастирю в Україні?", - поцікавилася активістка.

Крім того, Лумер відвідала київський ресторан McDonald’s - перший заклад мережі, відкритий після розпаду Радянського Союзу. Він неодноразово зазнавав пошкоджень унаслідок російських атак.

На тлі будівель, зруйнованих російськими ракетами під час нещодавніх обстрілів, активістка їла бургер із картоплею фрі та хвалила українську стійкість, яка, за її словами, "залишається непохитною".

Досі незрозуміло, що саме стало причиною такої різкої зміни позиції Лумер.

"Для тих, хто запитує: ні, уряд України не оплачував мою поїздку до України", - заявила вона в соцмережі X.