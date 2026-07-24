Зеленский встретился с любимой блогершей Трампа: что это может изменить?

Визит Лумер в Киев стал неожиданным событием, учитывая то, что недавно она была одной из самых резких критиков Украины, а теперь демонстрирует поддержку Киева в борьбе против российской агрессии.

Лумер, которую считают одной из любимых инфлюэнсерок Трампа, ранее убеждала миллионы своих подписчиков, что Украина является коррумпированным государством, которое не заслуживает американской поддержки.

Однако в последнее время ее риторика кардинально изменилась. Лумер начала положительно высказываться об Украине и ее сопротивлении российской агрессии, а недавно даже приехала в Киев, чтобы лично продемонстрировать свою солидарность.

О встрече Лумера с Зеленским в четверг сообщили двое чиновников Офиса президента.

"Я действительно говорила эти вещи об Украине и Зеленском и не удаляю свои посты, потому что поняла: я ошибалась", - написала активистка в понедельник в соцсети X, находясь в Киеве.

Незадолго до этого она опубликовала видео с украинского поезда, известного своими сине-желтыми цветами.

"Я не в России, потому что я не пропагандистка", - подписала она видео.

Изменение позиции Лумера привлекло особое внимание из -за ее близости к Трампу и влиянию на американских ультраправых. Значительная часть этой аудитории традиционно выступает против поддержки Украины со стороны США.

Трамп по-прежнему, похоже, прислушивается к советам Лумера по вопросам политики и кадровых назначений. Поэтому ее публичная поддержка Украины породила вопрос: может ли изменение позиции влиятельной активистки отразиться на отношении к Украине среди американских ультраправых?

Мало кто из активистов, которые не занимают государственных должностей, имеет такой доступ к Трампу, как Лумер. Вероятно, именно это помогло ей установить контакт с высокопоставленными украинскими чиновниками, в том числе с самим Зеленским.

В среду с Лумер встретился первый заместитель руководителя Офиса президента Украины Сергей Кислица. Он также показал ей территорию Киево-Печерской лавры.

"Владимир Путин постоянно изображает Россию как своего рода спасителя христианства… Ну, если вы так сильно заботитесь о христианстве, то почему запускаете беспилотники по старейшему монастырю в Украине?", - поинтересовалась активистка.

Кроме того, Лумер посетила киевский ресторан McDonald's - первое заведение сети, открытое после распада Советского Союза. Он неоднократно был поврежден вследствие российских атак.

На фоне построек, разрушенных российскими ракетами во время недавних обстрелов, активистка ела бургер с картофелем фри и хвалила украинскую стойкость, которая, по ее словам, "остается непоколебимой".

До сих пор непонятно, что именно стало причиной столь резкого изменения позиции Лумер.

"Для тех, кто спрашивает: нет, правительство Украины не оплачивало мою поездку в Украину", - заявила она в соцсети X.