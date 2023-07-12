Зеленський зустрівся з Рютте: домовилися почати підготовку пілотів на F-16 у серпні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте на полях саміту Альянсу у Вільнюсі.

"Конкретні речі. На серпень - домовились почати підготовку пілотів. Наближаємо рішення щодо сучасної авіації для України", - написав президент.

Україна та Нідерланди також домовились про конкретний внесок Нідерландів у зміцнення нашої ППО та артилерії.

Зеленський подякував Рютте за підтримку на шляху в НАТО - як щодо запрошення, так і щодо гарантій безпеки на шляху, зокрема на двосторонній основі.

F-16 для України

Вчора було офіційно створено коаліцію з навчання українських пілотів на F-16. До неї увійшло 11 країн. Коаліцію очолюють Нідерланди та Данія, які заявили про наміри навчати українських пілотів. Ці країни мають спеціальні авіаційні симулятори.

При цьому міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначав, що тренування пілотів мають початися у серпні - на початку вересня. Водночас перші винищувачі F-16 можуть літати в українському небі до кінця березня 2024 року.

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