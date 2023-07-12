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Зеленский встретился с Рютте: договорились начать подготовку пилотов на F-16 в августе

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Среда 12 июля 2023 12:44
Зеленский встретился с Рютте: договорились начать подготовку пилотов на F-16 в августе Фото: Владимир Зеленский и Марк Рютте (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Нидерланды должны начать подготовку украинских пилотов на истребителях F-16 в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте на полях саммита Альянса в Вильнюсе.

"Конкретные вещи. На август - договорились начать подготовку пилотов. Приближаем решение по современной авиации для Украины", - написал президент.

Украина и Нидерланды также договорились о конкретном вкладе Нидерландов в укрепление нашей ПВО и артиллерии.

Зеленский поблагодарил Рютте за поддержку на пути к НАТО - как по приглашению, так и по гарантиям безопасности на пути, в том числе на двусторонней основе.

F-16 для Украины

Вчера была официально создана коалиция по обучению украинских пилотов на F-16. В нее вошли 11 стран. Коалицию возглавляют Нидерланды и Дания, которые заявили о намерениях обучать украинских пилотов. У этих стран есть специальные авиационные симуляторы.

При этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что тренировки пилотов должны начаться в августе - начале сентября. В то же время, первые истребители F-16 могут летать в украинском небе до конца марта 2024 года.

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Владимир Зеленский Марк Рютте F-16
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