Зеленський зустрівся з прокурором Гааги, який веде справу Путіна

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом - абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини", - зазначив президент.

Зеленський додав, що вже є перший чіткий результат цієї співпраці - історичний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Президент впевнений, що будуть і всі інші справедливі результати.

Діяльність Міжнародного кримінального суду

Нагадаємо, що 17 березня МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через звинувачення у викраденні українських дітей.

Рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати. Зазначимо, що цей ордер діятиме до кінця його життя.

Додамо, що вчора МКС відкрив у Києві польовий офіс - найбільше представництво суду за межами Гааги.

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