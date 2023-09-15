ua en ru
Пт, 15 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з прокурором Гааги, який веде справу Путіна

П'ятниця 15 вересня 2023 14:42
UA EN RU
Зеленський зустрівся з прокурором Гааги, який веде справу Путіна Фото: Зеленський зустрівся з прокурором МКС (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Зеленського.

"Співпраця нашої держави, усіх наших правоохоронних інституцій, Офісу Генерального прокурора з Міжнародним кримінальним судом - абсолютно системна та наближає реальну відповідальність за російські воєнні злочини", - зазначив президент.

Зеленський зустрівся з прокурором Гааги, який веде справу Путіна

Зеленський додав, що вже є перший чіткий результат цієї співпраці - історичний ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Президент впевнений, що будуть і всі інші справедливі результати.

Діяльність Міжнародного кримінального суду

Нагадаємо, що 17 березня МКС видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна через звинувачення у викраденні українських дітей.

Рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати. Зазначимо, що цей ордер діятиме до кінця його життя.

Додамо, що вчора МКС відкрив у Києві польовий офіс - найбільше представництво суду за межами Гааги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Международный уголовный суд
NEWS
Міністр оборони Німеччини відповів, коли ухвалять рішення щодо постачання Україні Taurus
Міністр оборони Німеччини відповів, коли ухвалять рішення щодо постачання Україні Taurus
DAILY
Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Росія атакує порти, а ЄС блокує експорт. Як Україна шукає шляхи для вивезення зерна