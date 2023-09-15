ua en ru
Пт, 15 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с прокурором Гааги, который ведет дело Путина

Пятница 15 сентября 2023 14:42
UA EN RU
Зеленский встретился с прокурором Гааги, который ведет дело Путина Фото: Зеленский встретился с прокурором МУС (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с прокурором Международного уголовного суда Каримом Ханом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Зеленского.

"Сотрудничество нашего государства, всех наших правоохранительных институций, Офиса Генерального прокурора с Международным уголовным судом - абсолютно системное и приближает реальную ответственность за российские военные преступления", - отметил президент.

Зеленский встретился с прокурором Гааги, который ведет дело Путина

Зеленский добавил, что уже есть первый четкий результат этого сотрудничества - исторический ордер на арест российского диктатора Владимира Путина.

Президент уверен, что будут и все остальные справедливые результаты.

Деятельность Международного уголовного суда

Напомним, что 17 марта МКС выдал ордер на арест российского диктатора Владимира Путина по обвинению в похищении украинских детей.

Решение МКС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах он может быть арестован. Отметим, что этот ордер будет действовать до конца его жизни.

Добавим, что вчера МУС открыл в Киеве полевой офис - крупнейшее представительство суда за пределами Гааги.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Международный уголовный суд
NEWS
Министр обороны Германии ответил, когда примут решение о поставках Украине Taurus
Министр обороны Германии ответил, когда примут решение о поставках Украине Taurus
DAILY
Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Россия атакует порты, а ЕС блокирует экспорт. Как Украина ищет пути для вывоза зерна