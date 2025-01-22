Зеленський зустрівся з президентом Ізраїля, обговорили спільні для країн виклики

"Глава Української держави відзначив важливість звільнення заручників. Українці розуміють, що доводиться переживати, коли рідних утримують у неволі, та радіють разом з усіма, коли люди повертаються з полону додому", - пише Офісу президента.

У тому ж числі президент, під час перемовин, висловив сподівання на подальшу безпеку та стабільність у всьому регіоні Близького Сходу.

Зокрема сторони обговорили спільні для обох держав виклики й узгодили напрями подальшої взаємодії, передусім у безпековій сфері.

Офіс президента додає, що серед основних тем перемовин також були способи досягнення справедливого й стійкого миру.