Зеленский встретился с президентом Израиля, обсудили общие для стран вызовы

Президент Владимир Зеленский встретился с израильским коллегой Ицхаком Герцогом. Стороны подняли вопросы общих для обеих стран вызовов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Глава Украинского государства отметил важность освобождения заложников. Украинцы понимают, что приходится переживать, когда родных удерживают в неволе, и радуются вместе со всеми, когда люди возвращаются из плена домой", - пишет Офиса президента.
В том же числе президент, во время переговоров, выразил надежду на дальнейшую безопасность и стабильность во всем регионе Ближнего Востока.
В частности стороны обсудили общие для обоих государств вызовы и согласовали направления дальнейшего взаимодействия, прежде всего в сфере безопасности.
Офис президента добавляет, что среди основных тем переговоров также были способы достижения справедливого и устойчивого мира.
16 января Тель-Авив и исламистское движение ХАМАС заключили соглашение о прекращении огня в Секторе Газа и освобождении заложников. Уже на прошлой неделе кабинет безопасности Израиля и правительство одобрили соглашение, которое начало действовать с воскресенья, 19 января.
В воскресенье ХАМАС освободил прежде всего трех гражданских женщин - Роми Гонен, Эмили Дамари и Дорон Стейнбрехер.
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