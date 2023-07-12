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Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради, говорили про членство України в ЄС

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Середа 12 липня 2023 17:16
Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради, говорили про членство України в ЄС Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської ради Шарлем Мішелем. Порушили питання початку переговорів членства України в ЄС до кінця поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента.

"Хороша розмова з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Головне, що обговорювали, - нашу можливість відкрити вже в кінці цього року переговори щодо членства в Євросоюзі. Дякую за підтримку", - написав президент.

Шлях України до Європейського союзу

Минулого року Україна отримала статус кандидата на вступ до Євросоюзу, який означає, що наша країна повинна виконати низку умов для того, щоб стати повноправним членом блоку.

Українські офіційні представники неодноразово озвучували очікування про те, що переговори щодо вступу до Євросоюзу можуть розпочатися цього року.

Тим часом Європейський союз нещодавно оголосив проміжний усний звіт про прогрес України.

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