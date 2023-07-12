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Зеленский встретился с президентом Европейского совета, говорили о членстве Украины в ЕС

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Среда 12 июля 2023 17:16
Зеленский встретился с президентом Европейского совета, говорили о членстве Украины в ЕС Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский встретился с главой Европейского совета Шарлем Мишелем. Затронули вопрос начала переговоров членства Украины в ЕС до конца текущего года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал президента.

"Хороший разговор с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем. Главное, что обсуждали, - нашу возможность открыть уже в конце этого года переговоры по членству в Евросоюзе. Спасибо за поддержку", - написал президент.

Путь Украины в Европейский союз

В прошлом году Украина получила статус кандидата на вступление в Евросоюз, который означает, что наша страна должна выполнить ряд условий для того, чтобы стать полноправным членом блока.

Украинские официальные представители неоднократно озвучивали ожидания о том, что переговоры по вступлению в Евросоюз могут начаться в этом году.

Европейский союз недавно объявил промежуточный устный отчет о прогрессе Украины.

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