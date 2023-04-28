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Чехія виділить понад 1 млн доларів на навчання українських пілотів: кого торкнеться

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Чехія, П'ятниця 28 квітня 2023 07:56
Чехія виділить понад 1 млн доларів на навчання українських пілотів: кого торкнеться Фото: Чехія виділить понад 1 млн доларів для навчання українських пілотів (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Чехія оплатить навчання для 20-25 пілотів з України. Уряд країни схвалив пропозицію 26 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Radio Prague International.

Цього року Чеська Республіка виділить понад 1 млн доларів на навчання в країні українських пілотів транспортної авіації, студентів Національного авіаційного університету України.

Міністр закордонних справ Ян Липавський зазначив, що гроші надійдуть із програми гуманітарної та економічної допомоги Україні, яка була затверджена кабінетом міністрів у 2022 році. Чехія зобов'язалася щорічно виділяти понад 23 млн доларів до 2025 року.

Студенти, які пройшли навчання в Чехії, будуть готові до управління літаками цивільної авіації як другі пілоти.

Раніше ми писали, вчительку початкових класів Праги, яка під час уроків підтримала агресію РФ проти України судитимуть.

Нагадаємо, Чехія отримала ще два танки Leopard 2 від Німеччини в рамках компенсації за надані Україні радянські Т-72.

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