Представник Ватикану сьогодні приїде до Києва із мирною місією

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Ватикану .

Згідно з повідомленням, архієпископ Болоньї та президент Італійської єпископської конференції здійснить візит до Києва як посланник Франциска.

У Ватикані заявили, що головна мета цього візиту: "уважно вислухати українську владу про можливі шляхи досягнення справедливого світу та підтримати жести гуманності, які можуть допомогти знизити напруженість".

Кардинал Зуппі

З того часу, як у лютому 2022 року почалася війна, Франциск і Ватикан намагалися запропонувати себе як можливі миротворці, але на сьогоднішній день їхні зусилля не увінчалися успіхом.

У травні папа римський Франциск доручив Зуппі провести миротворчу місію, "щоб спробувати допомогти покласти край війні в Україні".

Зуппі походить із громади Сант-Егідіо, що базується в Римі групи миру і справедливості, яка в 1992 році виступила посередником в угоді, що поклала край громадянській війні в Мозамбіку, в результаті якої загинуло близько мільйона людей і було переміщено близько чотирьох мільйонів людей.

Папа зробив його кардиналом у 2019 році, а минулого року його було обрано головою Італійської єпископальної конференції.

Позиція Франциска

Після початку війни папа Франциск зайняв неоднозначну позицію, закликаючи до миру, нічого не говорячи про російське вторгнення.

Зокрема, папа Франциск висловив готовність поговорити з президентом Росії Володимиром Путіним, щоб закликати до миру, назвавши його "культурною людиною".

У травні президент України Володимир Зеленський зустрічався з Франциском і заявив, що Києву "не потрібні посередники між Україною та агресором". За його словами, питання у тому, щоб розробити план дій щодо справедливого миру в Україні.