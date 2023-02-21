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Зеленський зустрівся з парламентською делегацією Ізраїлю

Фото: Зеленський зустрівся з парламентською делегацією Ізраїлю (twitter.com/michael_brodsk)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський у Києві провів зустріч з ізраїльською парламентською делегацією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського у Twitter.

На зустрічі з президентом були присутні голова комітету оборони й міжнародної політики Ізраїлю Юлій Едельштейн, член Кнесету Зеев Елькін, посол Ізраїлю Михайло Бродський та керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

"Ізраїль та Україна підтримуватимуть тісні відносини на основі спільних цінностей та взаємних інтересів", - додав посол.

Нагадаємо, парламентська делегація Ізраїлю прибула в Україну 20 лютого.

РБК-Україна також повідомляло, чому Ізраїль відмовився передати Україні ППО Hawk.

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Володимир ЗеленськийМихайло БродськийІзраїльАндрій Єрмак