Парламентська делегація Ізраїлю прибула в Київ (фото)

В Україну сьогодні, 20 лютого прибула ізраїльська парламентська делегація. Депутати Кнесету вже перебувають у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону.

Сьогодні в Києві перебуває ізраїльська парламентська делегація на чолі з головою комітету оборони й міжнародної політики Юлієм Едельштейном. Це свідчить про те, що вони почули своїх американських колег, які незадоволені рівнем співпраці Ізраїля з Україною. Ну і слід пам'ятати, що ізраїльське суспільство досить активно підтримує Україну і зволікати більше, мабуть, не можна", - заявив Корнійчук.

Тим часом фото депутатів Кнесету з української столиці опублікував посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський на своїй сторінці в Twitter.

Фото: парламентська делегація Ізраїлю прибула в Київ (twitter.com/michael_brodsk)

"До Києва прибули депутати Кнесету", - написав Бродський під фото.

Нагадаємо, що до цього в Києві перекрили центральні вулиці, а згодом в мережі почали публікувати кадри кортежу, який пересувається містом. В мережі припустили, що сьогодні до столиці завітали високі гості.

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