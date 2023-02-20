Це не злий умисел. Посол пояснив відмову Ізраїля надати списані ППО Hawk

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова посла України в Ізраїлі Євгена Корнійчука в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як пояснив Корнійчук, ППО Hawk 60-х років вже були давно списані, у зв'язку з чим Ізраїль не бажає передавати Україні "мотлох, який не працює".

"Ми це питання перевіряли з Міноборони Ізраїлю. Насправді ці системи ще десять років тому були списані і перебувають у неналежному стані. Тобто військовий аташе їздив, "руками мацав" і підтвердив, що, на жаль, там уже нема чого передавати. Вони дійсно 60-х років, і їх просто списали. Це не є якийсь злий умисел, це питання недоцільності передачі мотлоху, який не працює", - сказав дипломат.