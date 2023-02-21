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Зеленский встретился с парламентской делегацией Израиля

Фото: Зеленский встретился с парламентской делегацией Израиля (twitter.com/michael_brodsk)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский в Киеве провел встречу с израильской парламентской делегацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на посла Израиля в Украине Михаила Бродского в Twitter.

На встрече с президентом присутствовали глава комитета обороны и международной политики Израиля Юлий Эдельштейн, член Кнессета Зеев Элькин, посол Израиля Михаил Бродский и руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

"Израиль и Украина будут поддерживать тесные отношения на основе общих и взаимных интересов", - добавил посол.

Напомним, парламентская делегация Израиля прибыла в Украину 20 февраля.

РБК-Украина также сообщало, почему Израиль отказался передать Украине ПВО Hawk.

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Владимир ЗеленскийМихаил БродскийИзраильАндрей Ермак