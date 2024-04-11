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Зеленський запропонував Угорщині почати роботу над угодою про гарантії безпеки

Фото: український президент Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Український президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.

Зеленський розповів, що під час зустрічі з угорським колегою вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.

Крім цього президент запросив Угорщину взяти участь у саміті та запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.

Також під час зустрічі з Шуйоком Зеленський запропонував Угорщині розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.

"Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив президент.

 

Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів.

Глобальний саміт миру

Ще в листопаді 2022 року Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вже в січні 2024 року Україна й Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована формула.

Сьогодні стало відомо, що Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія не братиме в ньому участь.

Як раніше розповідав голова Офісу президента Андрій Єрмак, Росію можуть запросити на конференцію, але лише на другий саміт.

Згідно з даними окремих ЗМІ, голова Білого дому Джо Байден також може взяти участь у саміті.

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Володимир ЗеленськийУгорщина