Зеленський запропонував Угорщині почати роботу над угодою про гарантії безпеки

Український президент Володимир Зеленський вперше зустрівся з новим президентом Угорщини Тамашем Шуйоком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал глави держави.
Зеленський розповів, що під час зустрічі з угорським колегою вони обговорили підготовку Глобального саміту миру.
Крім цього президент запросив Угорщину взяти участь у саміті та запропонував приєднатися до Вільнюської декларації G7 про підтримку України.
Також під час зустрічі з Шуйоком Зеленський запропонував Угорщині розпочати роботу над двосторонньою безпековою угодою.
"Дякую за підтримку суверенітету й територіальної цілісності України", - зазначив президент.
Нагадаємо, сьогодні президент Зеленський прибув до Литви для участі в саміті Триморʼя та для перемовин із главами держав-партнерів.
Ще в листопаді 2022 року Зеленський запропонував формулу миру, щоб зупинити російське повномасштабне вторгнення. Вже в січні 2024 року Україна й Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, на якому обговорюватиметься запропонована формула.
Сьогодні стало відомо, що Швейцарія проведе дводенний Глобальний саміт миру з 15 по 16 червня. Росія не братиме в ньому участь.
Як раніше розповідав голова Офісу президента Андрій Єрмак, Росію можуть запросити на конференцію, але лише на другий саміт.
Згідно з даними окремих ЗМІ, голова Білого дому Джо Байден також може взяти участь у саміті.
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