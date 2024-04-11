Зеленский предложил Венгрии начать работу над соглашением о гарантиях безопасности

Зеленский рассказал, что во время встречи с венгерским коллегой они обсудили подготовку Глобального саммита мира.

Кроме этого президент пригласил Венгрию принять участие в саммите и предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины.

Также во время встречи с Шуйоком Зеленский предложил Венгрии начать работу над двусторонним соглашением по безопасности.

"Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил президент.