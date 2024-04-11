Зеленский предложил Венгрии начать работу над соглашением о гарантиях безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский впервые встретился с новым президентом Венгрии Тамашем Шуйоком.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы государства.
Зеленский рассказал, что во время встречи с венгерским коллегой они обсудили подготовку Глобального саммита мира.
Кроме этого президент пригласил Венгрию принять участие в саммите и предложил присоединиться к Вильнюсской декларации G7 о поддержке Украины.
Также во время встречи с Шуйоком Зеленский предложил Венгрии начать работу над двусторонним соглашением по безопасности.
"Спасибо за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - отметил президент.
Напомним, сегодня президент Зеленский прибыл в Литву для участия в саммите Триморья и для переговоров с главами государств-партнеров.
Еще в ноябре 2022 Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение. Уже в январе 2024 года Украина и Швейцария приступили к подготовке к проведению Глобального саммита мира, на котором будет обсуждаться предложенная формула.
Сегодня стало известно, что Швейцария проведет двухдневный Глобальный саммит мира с 15 по 16 июня. Россия не будет участвовать в нем.
Как ранее рассказывал глава Офиса президента Андрей Ермак, Россию могут пригласить на конференцию, но только на второй саммит.
Согласно данным отдельных СМИ, глава Белого дома Джо Байден также может принять участие в саммите.
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