Зеленський зустрівся з міністром оборони Польщі: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з міністром національної оборони Польщі Маріушем Блащаком та подякував йому за конкретні та вагомі кроки, які робить Варшава.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави держави у Telegram.

"Сьогодні ж говорив у Києві з міністром оборони Польщі – він разом з іншими партнерами та міністром оборони України Олексієм Резніковим взяв участь у вже третій зустрічі держав – учасниць нашої танкової коаліції. Робимо все для якнайшвидшого отримання нашими воїнами сучасних танків", - йдеться у заяві.

Зеленський зазначив, що досягнуті домовленості щодо постачання Україні західної бронетехніки вже незабаром принесуть перші результати. За його словами, створення танкової коаліції - це не лише про посилення ЗСУ, а й про прискорення звільнення українських територій.

"Я дякую за конкретні та вагомі кроки, які робить Польща, щоб посилити Збройні сили України", - додав глава держави.