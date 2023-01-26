Польща назвала терміни, необхідні для постачання танків Leopard Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра оборони Польщі Войцеха Скуркевіча у коментарі Radio Plus.

Відповідаючи на запитання, коли в Україну прибудуть танки Leopard 2, які використовує польська армія, Скуркевіч сказав: "Я переконаний, що Польща поставить танки Україні протягом кількох тижнів".

За його словами, техніку буде передано, як тільки українські військові пройдуть навчання.

Крім того, Скуркевіч додав, що Польща інтенсивно створює коаліцію держав щодо танків для України, і нагадав, що зараз у Європі перебуває понад 2000 Leopard.

Також на запитання, чи допоможе важка техніка Україні перейти в контрнаступ, політик відповів, що "вжито всіх дій, щоб Україна могла перемогти у війні".

Заступник міністра підкреслив, що згідно з даними розвідки, Росія планує розпочати наступ на Україну і знову "завдасть удару з території Білорусі".