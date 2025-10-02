Зеленський зустрівся з Мерцом: про що говорили

Зеленський у Данії

Нагадаємо, що сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває в Копенгагені на саміті Європейської політичної спільноти.



У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі з європейськими лідерами.

Зауважимо, що Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить у Bella Center в Копенгагені.

Він вже провів короткі переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен сказала, що під час обговорення було порушено кілька питань, зокрема щодо дронів.