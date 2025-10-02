ua en ru
Зеленський сьогодні зустрінеться з європейськими лідерами у Копенгагені

Четвер 02 жовтня 2025 08:44
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 2 жовтня, зустрінеться з європейськими лідерами у Копенгагені.

Про це заявила прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Повідомляється, що Зеленський також сьогодні виступить перед Європейським політичним співтовариством, у якому візьмуть участь близько 50 глав держав та урядів, а також лідерів Євросоюзу.

Також глава держави згодом проведе спільну прес-конференцію з прем'єр-міністром Данії, на якій розповість про результати зустрічі з європейськими політиками.

Саміт Європейської політичної спільноти

Європейська політична спільнота – це створена у 2022 році платформа для політичного та стратегічного діалогу щодо майбутнього Європи. Ініціатива виникла після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Перше засідання ЄПС відбулося в жовтні того ж року в Празі, де зібралися представники 44 європейських країн, а також голови Європейської Ради та Європейської Комісії.

Нагадаємо, у листопаді минулого року президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті Європейської політичної спільноти у Будапешті. Це був його перший візит до Угорщини з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Також повідомлялось, що прем'єр Словаччини Роберт Фіцо не братиме участі в саміті Європейського політичного співтовариства через проблеми зі здоров'ям, пов'язані із замахом.

Зеленський сьогодні зустрінеться з європейськими лідерами у Копенгагені
