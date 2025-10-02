RU

Выборы в Молдове Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Зеленский встретился с Мерцом: о чем говорили

Фото: украинский президент Владимир Зеленский и немецкий канцлер Фридрих Мерц (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украина подчеркнула необходимость усиления поддержки от партнеров, в частности в сфере безопасности и обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Во время встречи с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцом коротко проинформировал о наших ключевых потребностях", - пояснил Зеленский.

 

По его словам, во время встречи они обсудили:

  • усиление украинской ПВО,
  • поставки систем Patriot и ракет к ним,
  • реализацию инициативы PURL,
  • использование замороженных российских активов в защиту,
  • восстановление Украины,
  • работу над гарантиями безопасности.

"Благодарен Германии за последовательную поддержку Украины. Германия среди лидеров в помощи, и для нас это очень важно", - отметил президент.

Зеленский в Дании

Напомним, что сегодня, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится в Копенгагене на саммите Европейского политического сообщества.

В рамках визита запланированы двусторонние встречи с европейскими лидерами.

Заметим, что Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в Bella Center в Копенгагене.

Он уже провел короткие переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Фредериксен сказала, что при обсуждении было затронуто несколько вопросов, в частности относительно дронов.

Владимир ЗеленскийВойна России против Украины