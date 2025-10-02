Зеленский встретился с Мерцом: о чем говорили

Зеленский в Дании

Напомним, что сегодня, 2 октября, президент Украины Владимир Зеленский находится в Копенгагене на саммите Европейского политического сообщества.



В рамках визита запланированы двусторонние встречи с европейскими лидерами.

Заметим, что Зеленский прибыл на саммит Европейского политического сообщества, который проходит в Bella Center в Копенгагене.

Он уже провел короткие переговоры с премьер-министром Дании Метте Фредериксен.

Фредериксен сказала, что при обсуждении было затронуто несколько вопросов, в частности относительно дронов.