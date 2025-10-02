ua en ru
Головна » Новини » Політика

Зеленський у Данії: стали відомі подробиці візиту

Копенгаген, Четвер 02 жовтня 2025 11:30
Зеленський у Данії: стали відомі подробиці візиту Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр Данії Метте Фредеріксен у Копенгагені (Getty Images)
Автор: Мілан Лєліч, Ірина Глухова

Сьогодні, 2 жовтня, президент України Володимир Зеленський перебуває в Копенгагені на саміті Європейської політичної спільноти. У рамках візиту заплановані двосторонні зустрічі з європейськими лідерами.

Про це повідомили РБК-Україна в українській делегації.

За словами представника делегації, Зеленський зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

Також у планах переговори з прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен, головою Ради Міністрів Італії Джорджією Мелоні, федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцем та прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

Зеленський у Копенгагені

Нагадаємо, 2 жовтня український президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейської політичної спільноти, що проходить у Bella Center в Копенгагені.

Він вже провів короткі переговори з прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен.

Фредеріксен сказала, що під час обговорення було порушено кілька питань, зокрема щодо дронів.

Вона зазначила, що Україна допомагає Європі та Данії, і співпраця в цьому напрямку планується посилювати. За її словами, технології розвиваються дуже швидко, а безпілотники є одним із ключових елементів гібридної війни.

Також очікується, що український президент виступить із промовою на пленарній частині саміту.

