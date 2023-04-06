Зеленський зустрівся з маршалком Сейму та маршалком Сенату Польщі: про що говорили

Під час візиту до Варшави президент Володимир Зеленський провів зустрічі з маршалком Сейму Ельжбетою Вітек та маршалком Сенату Польщі Томашем Павлом Гродзьким.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ОП.

Глава держави подякував за чітку й активну позицію польського парламенту на підтримку України та за важливі кроки, що допомогли дати відсіч агресії РФ.

"Щиро вдячний вам за те, що ви в такому єднанні підтримуєте Україну в нашій боротьбі за незалежність", - зазначив Зеленський

Президент високо оцінив ухвалення Сеймом і Сенатом спеціального закону про допомогу українцям, а також законодавства, що уможливило постачання в Україну зброї й товарів подвійного призначення.

За його словами, ці рішення стали проявом справжньої солідарності братньої Польщі з Україною та українцями.

Окрім цього, Зеленський висловив вдячність за:

беззастережну підтримку членства України в ЄС;

резолюції Сейму про засудження злочину геноциду в Україні, скоєного Росією, та визнання РФ державою, що підтримує тероризм;

увагу Сенату до проблеми викрадення Росією українських дітей і нещодавнє ухвалення резолюції, яка закликає до притягнення до відповідальності винних у цьому злочині.

Глава держави додав, що ключовим пріоритетом України залишається створення спеціального трибуналу щодо злочину російської агресії, та висловив сподівання на підтримку на рівні парламенту Польщі відповідних зусиль України.

"Це допоможе нам у подальшому просуванні нашої ініціативи щодо створення спеціального трибуналу", - пояснив президент.

Насамкінець було відзначено важливість вироблення законодавчого рішення, яке дасть змогу використовувати заморожені активи РФ для потреб відбудови України.