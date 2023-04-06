Зеленський закликав бізнес Польщі до відбудови України

Президент України Володимир Зеленський звернувся до інвесторів з Польщі зі спонуканням приєднатися до майбутньої відбудови України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінфор м.

"Коли бізнес працює з країною, коли бізнес вірить в країну, розширює свою присутність - це найочевидніше підтвердження того, що країна має майбутнє. Дякую, що ви вірите в майбутнє України... І я б хотів запросити весь польський бізнес до відбудови нашої держави", - сказав Президент.

Володимир Зеленський висловив свою вдячність усьому польському бізнесу за співпрацю з Україною та за роботу в Україні, зокрема з тими польськими компаніями, які діють у східних регіонах держави.

Президент подякував і тим польським компаніям, які надали та надають медичні матеріали й ліки Україні, а також бізнесу, який допомагає тимчасово переміщеним українцям.

Він також висловив вдячність тим польським компаніям, які вирішили залишити російський ринок та керувалися людяністю, а не лише прагматизмом.