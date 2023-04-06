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Зеленский встретился с маршалком Сейма и маршалком Сената Польши: о чем говорили

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Четверг 06 апреля 2023 02:49
Зеленский встретился с маршалком Сейма и маршалком Сената Польши: о чем говорили Фото: Зеленский встретился с маршалком Сейма и маршалком Сената Польши (president.gov.ua)
Автор: Олег Васкив

Во время визита в Варшаву президент Владимир Зеленский провел встречи с маршалком Сейма Эльжбетой Витек и маршалком Сената Польши Томашем Павлом Гродзким.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ОП.

Глава государства поблагодарил за четкую и активную позицию польского парламента в поддержку Украины и важные шаги, которые помогли дать отпор агрессии РФ.

"Искренне благодарен вам за то, что вы в таком единении поддерживаете Украину в нашей борьбе за независимость", - отметил Зеленский

Президент высоко оценил принятие Сеймом и Сенатом специального закона о помощи украинцам, а также законодательства, которое позволило поставки в Украину оружия и товаров двойного назначения.

По его словам, эти решения стали проявлением подлинной солидарности братской Польши с Украиной и украинцами.

Кроме этого, Зеленский выразил благодарность за:

  • безоговорочную поддержку членства Украины в ЕС;
  • резолюции Сейма об осуждении преступления геноцида в Украине, совершенном Россией, и признании РФ государством, поддерживающим терроризм;
  • внимание Сената к проблеме похищения Россией украинских детей и недавнее принятие резолюции, призывающей к привлечению к ответственности виновных в этом преступлении.

Глава государства добавил, что ключевым приоритетом Украины остается создание специального трибунала по преступлению российской агрессии и выразил надежду на поддержку на уровне парламента Польши соответствующих усилий Украины.

"Это поможет нам в дальнейшем продвижении нашей инициативы по созданию специального трибунала", - пояснил президент.

В заключение была отмечена важность выработки законодательного решения, которая позволит использовать замороженные активы РФ для нужд восстановления Украины.

Напомним, украинский лидер обратился к польскому бизнесу с призывом к восстановлению Украины.

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