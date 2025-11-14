ua en ru
Зеленський зустрівся з Маркаровою та натякнув на її можливу нову роль

Україна, П'ятниця 14 листопада 2025 18:05
UA EN RU
Зеленський зустрівся з Маркаровою та натякнув на її можливу нову роль Фото: президент України Володимир Зеленський і експосол у США Оксана Маркарова (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерій Ульяненко

Сьогодні, 14 листопада, український лідер Володимир Зеленський зустрівся з експослом України у США Оксаною Маркаровою. Вони обговорили можливі напрями співпраці у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-України з посиланням на заяву Володимира Зеленського.

"Подякував їй за роботу на нашу державу - і протягом багатьох років, не тільки на дипломатичній посаді. Обговорили й можливі напрями майбутньої співпраці", - розповів президент.

Лідер країни наголосив, що для відновлення України, зміцнення суспільства, а також у відносинах із міжнародними інституціями можуть бути зроблені багато речей.

Зеленський також зауважив, що цінує готовність Маркарової й надалі працювати заради України.

Заміна Маркарової

Нагадаємо, джерела РБК-Україна повідомили, що Зеленський і Маркарова провели розмову, під час якої обговорили кадрове питання. Президент повідомив про намір провести ротацію посла України в США.

За даними РБК-Україна, на Банковій розглядається варіант, за якого послом у США можуть відправити нинішнього міністра культури Миколу Точицького. Він нібито і сам не проти повернутись до дипломатичної роботи.

Пізніше співрозмовники РБК-Україна назвали й інших кандидатів на цю посаду, серед яких: прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єр Ольга Стефанишина, міністр оборони Рустем Умеров та міністр енергетики Герман Галущенко.

Зазначимо, Bloomberg повідомило про те, що Зеленський вже обговорив заміну чинного посла у США під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом 4 липня.

Як відомо, Маркарова з лютого 2021 року по 27 серпня 2025 року обіймала посаду посла України в США. В неї склалися досить хороші відносини з минулою адміністрацією експрезидента США Джо Байдена. Проте з боку республіканців критика в її бік лунала ще до офіційного повернення Трампа в Білий дім.

У вересні минулого року спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вимагав звільнити Маркарову, практично звинувачуючи її у втручанні у президентські вибори в США.

