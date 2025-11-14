ua en ru
Главная » Новости » Политика

Зеленский встретился с Маркаровой и намекнул на ее возможную новую роль

Украина, Пятница 14 ноября 2025 18:05
UA EN RU
Зеленский встретился с Маркаровой и намекнул на ее возможную новую роль Фото: президент Украины Владимир Зеленский и экс-посол в США Оксана Маркарова (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Валерий Ульяненко

Сегодня, 14 ноября, украинский лидер Владимир Зеленский встретился с экс-послом Украины в США Оксаной Маркаровой. Они обсудили возможные направления сотрудничества в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Владимира Зеленского.

"Поблагодарил ее за работу на наше государство - и в течение многих лет, не только на дипломатической должности. Обсудили и возможные направления будущего сотрудничества", - рассказал президент.

Лидер страны подчеркнул, что для восстановления Украины, укрепления общества, а также в отношениях с международными институтами могут быть сделаны многие вещи.

Зеленский также отметил, что ценит готовность Маркаровой и в дальнейшем работать ради Украины.

Замена Маркаровой

Напомним, источники РБК-Украина сообщили, что Зеленский и Маркарова провели разговор, во время которого обсудили кадровый вопрос. Президент сообщил о намерении провести ротацию посла Украины в США.

По данным РБК-Украина, на Банковой рассматривается вариант, при котором послом в США могут отправить нынешнего министра культуры Николая Точицкого. Он якобы и сам не против вернуться к дипломатической работе.

Позже собеседники РБК-Украина назвали и других кандидатов на эту должность, среди которых: премьер-министр Денис Шмыгаль, вице-премьер Ольга Стефанишина, министр обороны Рустем Умеров и министр энергетики Герман Галущенко.

Отметим, Bloomberg сообщило о том, что Зеленский уже обсудил замену действующего посла в США во время телефонного разговора с американским лидером Дональдом Трампом 4 июля.

Как известно, Маркарова с февраля 2021 года по 27 августа 2025 года занимала должность посла Украины в США. У нее сложились достаточно хорошие отношения с прошлой администрацией экс-президента США Джо Байдена. Однако со стороны республиканцев критика в ее сторону звучала еще до официального возвращения Трампа в Белый дом.

В сентябре прошлого года спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон требовал уволить Маркарову, практически обвиняя ее во вмешательстве в президентские выборы в США.

