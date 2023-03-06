UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський зустрівся з лідерами партії Шольца: обговорили зміцнення відносин

Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 6 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини Ларсом Клінгбайлем і Рольфом Мютценіхом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України.

"Дякую Німеччині за всебічну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Зеленський висловив слова подяки за прийом понад мільйона вимушених переселенців з України, лідерство у формуванні танкової коаліції через надання німецьких танків Leopard і внесок у захист українського неба шляхом передання високоефективної системи ППО IRIS-T.

"Важливо й надалі зміцнювати наші союзницькі відносини", - додав президент.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом приїхали керівники партії канцлера Німеччини Олафа Шольца. Мова йде про лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля і лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що керівництву Соціал-демократичної партії Німеччини слід переконати уряд піти на сміливі кроки, зокрема, щодо передачі Україні винищувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна в Україні