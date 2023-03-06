Мельник закликав лідерів партії Шольца переконати уряд надати Україні винищувачі

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel .

Зазначимо, що сьогодні у Києві з візитом перебуває лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль та лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив керівництво СДПН завершити візит до Києва діями.

Він сподівається, що лідер Клінгбайль "визнає необхідність переконати федеральний уряд прийняти подальші сміливі рішення, перш за все випустити винищувачі".

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав умову для можливої передачі Україні винищувачів.

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