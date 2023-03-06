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Мельник закликав лідерів партії Шольца переконати уряд надати Україні винищувачі

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Понеділок 06 березня 2023 11:35
Мельник закликав лідерів партії Шольца переконати уряд надати Україні винищувачі Фото: заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Керівництву Соціал-демократичної партії Німеччини слід переконати уряд піти на сміливі кроки, зокрема, щодо передачі Україні винищувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

Зазначимо, що сьогодні у Києві з візитом перебуває лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль та лідер фракції СДПН Рольф Мютценіх.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник попросив керівництво СДПН завершити візит до Києва діями.

Він сподівається, що лідер Клінгбайль "визнає необхідність переконати федеральний уряд прийняти подальші сміливі рішення, перш за все випустити винищувачі".

Як повідомлялося раніше, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус назвав умову для можливої передачі Україні винищувачів.

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