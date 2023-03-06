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Виступають за дипломатію з РФ. До Києва приїхали лідери партії Шольца

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Київ, Понеділок 06 березня 2023 09:45
Виступають за дипломатію з РФ. До Києва приїхали лідери партії Шольца Фото: лідер Соціал-демократичної партії Німеччини Ларс Клінгбайль (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

До Києва з візитом приїхали керівники партії канцлера Німеччини Олафа Шольца. Мова йде про лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля і лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.

Німецькі політики прибули до столиці України вранці 6 березня на спеціальному поїзді. У Києві вони проведуть переговори з представниками українського уряду та парламенту.

З міркувань безпеки деталі візиту та точна програма не опублікована.

Варто зазначити, що це перший візит Клінгбайля та Мютценіха з початку повномасштабного вторгнення Росію в Україну.

Виступають за дипломатію з РФ. До Києва приїхали лідери партії Шольца

Фото: до Києва приїхали лідери СДПН (tagesschau.de)

Дипломатія з РФ

Соціал-демократична партія Німеччини перебуває у скрутному становищі через її політику щодо Росії до початку повномасштабної війни. Лідерів та членів СДПН звинувачують у тому, що вони надто сильно покладалися на співпрацю з Москвою та недооцінювали диктатора Володимира Путіна.

Хоч після лютого 2022 року соціал-демократи визнали свої помилки та засудили Росіюю, лідер СДПН все ж наполягають на дипломатію між Україною та Росією.

"Іноді у мене паморочиться голова, коли я бачу, що дискусії ведуться тільки про зброю. Я шокований, коли бачу, як сьогодні майже зневажається поняття дипломатії", - заявив раніше Клінгбайль.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що партнери не будуть тиснути на Україну для початку переговорів з РФ. Він зазначив, що жодних рішень щодо мирних переговорів не буде без українців.

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