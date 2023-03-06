Зеленский встретился с лидерами партии Шольца: обсудили укрепление отношений

В понедельник, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами Социал-демократической партии Германии Ларсом Клингбайлем и Рольфом Мютценихом

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины.

"Благодарю Германию за всестороннюю поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной российской агрессии", - говорится в сообщении. Зеленский выразил слова благодарности за прием более миллиона вынужденных переселенцев из Украины, лидерство в формировании танковой коалиции из-за предоставления немецких танков Leopard и вклада в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T. "Важно и дальше укреплять наши союзнические отношения", - добавил президент.