Зеленский встретился с лидерами партии Шольца: обсудили укрепление отношений

В понедельник, 6 марта, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами Социал-демократической партии Германии Ларсом Клингбайлем и Рольфом Мютценихом
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Украины.
"Благодарю Германию за всестороннюю поддержку нашего государства с первых дней полномасштабной российской агрессии", - говорится в сообщении.
Зеленский выразил слова благодарности за прием более миллиона вынужденных переселенцев из Украины, лидерство в формировании танковой коалиции из-за предоставления немецких танков Leopard и вклада в защиту украинского неба путем передачи высокоэффективной системы ПВО IRIS-T.
"Важно и дальше укреплять наши союзнические отношения", - добавил президент.
Напомним, что сегодня в Киев с визитом приехали руководители партии канцлера Германии Олафа Шольца. Речь идет о лидере Социал-демократической партии Германии Ларсе Клингбайле и лидере фракции СДПГ Рольфе Мютценихе.
Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник заявил, что руководству Социал-демократической партии Германии следует убедить правительство пойти на смелые шаги, в частности, по передаче Украине истребителей.
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