Зеленський зустрівся з лідерами партії Шольца: обговорили зміцнення відносин

У понеділок, 6 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини Ларсом Клінгбайлем і Рольфом Мютценіхом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України.

Зеленський висловив слова подяки за прийом понад мільйона вимушених переселенців з України, лідерство у формуванні танкової коаліції через надання німецьких танків Leopard і внесок у захист українського неба шляхом передання високоефективної системи ППО IRIS-T.

"Дякую Німеччині за всебічну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом приїхали керівники партії канцлера Німеччини Олафа Шольца. Мова йде про лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля і лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що керівництву Соціал-демократичної партії Німеччини слід переконати уряд піти на сміливі кроки, зокрема, щодо передачі Україні винищувачів.

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