ua ru
Пн, 06 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Зеленський зустрівся з лідерами партії Шольца: обговорили зміцнення відносин

Новость на русском →
Україна, Понеділок 06 березня 2023 22:00
Зеленський зустрівся з лідерами партії Шольца: обговорили зміцнення відносин Фото: Володимир Зеленський, президент України (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 6 березня, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідерами Соціал-демократичної партії Німеччини Ларсом Клінгбайлем і Рольфом Мютценіхом

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку глави України.

"Дякую Німеччині за всебічну підтримку нашої держави з перших днів повномасштабної російської агресії", - йдеться у повідомленні.

Зеленський висловив слова подяки за прийом понад мільйона вимушених переселенців з України, лідерство у формуванні танкової коаліції через надання німецьких танків Leopard і внесок у захист українського неба шляхом передання високоефективної системи ППО IRIS-T.

"Важливо й надалі зміцнювати наші союзницькі відносини", - додав президент.

Нагадаємо, що сьогодні до Києва з візитом приїхали керівники партії канцлера Німеччини Олафа Шольца. Мова йде про лідера Соціал-демократичної партії Німеччини Ларса Клінгбайля і лідера фракції СДПН Рольфа Мютценіха.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що керівництву Соціал-демократичної партії Німеччини слід переконати уряд піти на сміливі кроки, зокрема, щодо передачі Україні винищувачів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Війна в Україні
NEWS
У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі
У МВС є алгоритм роботи після деокупації Криму та Донбасу: Клименко розкрив деталі
DAILY
Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Як Україна та Росія рік тому зустрілися, щоб закінчити війну. Хроніки переговорів