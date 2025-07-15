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Зеленський зустрівся з Клименком, готуються нові безпекові рішення

Вівторок 15 липня 2025 14:31
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Зеленський зустрівся з Клименком, готуються нові безпекові рішення Фото: Володимир Зеленський, президент України та Ігор Клименко, голова Міністерства внутрішніх справ (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство внутрішніх справ (МВС) готує нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telergam-канал президента Володимира Зеленського.

За словами Зеленського, голова Міністерства внутрішніх справ (МВС) Ігор Клименко доповів про активні дії підрозділів Національної гвардії України разом з іншими складовими Сил оборони, а також щодо безпекової ситуації в прифронтових та прикордонних регіонах.

"Окремо обговорити роботу підрозділів НГУ на Донецькому напрямку, застосування дронів, захист нашої фронтової логістики. Готуємо нові заходи для гарантування безпеки в українських громадах та протидії злочинності", - пише президент.

Окремо варто додати, що президент також провів сьогодні нараду з міністром економіки Юлією Свириденко та міністром цифрової трансформації Михайлом Федоровим під час якої були деталізовані завдання на наступні шість місяців. Вчора, 14 липня, Зеленський запропонував Свириденко очолити уряд. Чинний прем'єр-міністр Денис Шмигаль - очолить Міністерство оборони України.

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Володимир Зеленський Клименко
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