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Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим: озвучив перші цілі нового уряду

Вівторок 15 липня 2025 13:36
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Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим: озвучив перші цілі нового уряду Фото: Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим (president.gov.ua )
Автор: Наталія Кава

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Обговорили перші кроки оновленого уряду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

За словами Зеленського, на нараді вони деталізували завдання на наступні шість місяців.

"Головне - збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України", - заявив Зеленський.

Він також вважає, що необхідно провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал України. Мова йшла і про забезпечення повного виконання програм соціальної підтримки українців.

"Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду", - підкреслив президент.

Зміна уряду

Як повідомляло РБК-Україна, зміна уряду України відбудеться цього тижня. Зокрема вчора Зеленський запропонував першій віцепрем'єрці Юлії Свириденко очолити уряд. У випадку, якщо Верховна Рада підтримає призначення вона замінить на цій посаді Дениса Шмигаля, який очолював уряд найдовше в історії України - з березня 2020 року. Сам Шмигаль, за словами Зеленського, очолить Міністерство оборони.

Крім того, заплановані зміни у структурі уряду: планується об'єднання трьох міністерств - Мінекономіки, Мінагрополітики та Мінекології.

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