Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим: озвучив перші цілі нового уряду

Фото: Зеленський провів нараду зі Свириденко та Федоровим (president.gov.ua )

Президент Володимир Зеленський провів сьогодні нараду з Юлією Свириденко та Михайлом Федоровим. Обговорили перші кроки оновленого уряду.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський написав у Telegram.

За словами Зеленського, на нараді вони деталізували завдання на наступні шість місяців. "Головне - збільшити виробництво власної зброї в Україні, повністю забезпечити контрактування необхідних обсягів усіх типів дронів для Сил оборони України", - заявив Зеленський. Він також вважає, що необхідно провести відчутну дерегуляцію та вивільнити внутрішній економічний потенціал України. Мова йшла і про забезпечення повного виконання програм соціальної підтримки українців. "Визначили, які результати можуть бути досягнуті за перші пів року роботи нового уряду", - підкреслив президент.