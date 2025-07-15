Зеленский встретился с Клименко, готовятся новые решения по безопасности
Министерство внутренних дел (МВД) готовит новые меры для обеспечения безопасности в украинских общинах и противодействия преступности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam-канал президента Владимира Зеленского.
По словам Зеленского, Клименко доложил об активных действиях подразделений Национальной гвардии Украины вместе с другими составляющими Сил обороны, а также о ситуации с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах.
"Отдельно обсудить работу подразделений НГУ на Донецком направлении, применение дронов, защиту нашей фронтовой логистики. Готовим новые меры для обеспечения безопасности в украинских общинах и противодействия преступности", - пишет президент.
Отдельно стоит добавить, что президент также провел сегодня совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым во время которого были детализированы задачи на следующие шесть месяцев. Вчера, 14 июля, Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство. Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль - займет Министерство обороны Украины.
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