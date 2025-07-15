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Зеленский встретился с Клименко, готовятся новые решения по безопасности

Вторник 15 июля 2025 14:31
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Зеленский встретился с Клименко, готовятся новые решения по безопасности Фото: Владимир Зеленский, президент Украины и Игорь Клименко, глава Министерства внутренних дел (t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Сергей Пышкин

Министерство внутренних дел (МВД) готовит новые меры для обеспечения безопасности в украинских общинах и противодействия преступности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telergam-канал президента Владимира Зеленского.

По словам Зеленского, Клименко доложил об активных действиях подразделений Национальной гвардии Украины вместе с другими составляющими Сил обороны, а также о ситуации с безопасностью в прифронтовых и приграничных регионах.

"Отдельно обсудить работу подразделений НГУ на Донецком направлении, применение дронов, защиту нашей фронтовой логистики. Готовим новые меры для обеспечения безопасности в украинских общинах и противодействия преступности", - пишет президент.

Отдельно стоит добавить, что президент также провел сегодня совещание с Юлией Свириденко и Михаилом Федоровым во время которого были детализированы задачи на следующие шесть месяцев. Вчера, 14 июля, Зеленский предложил Свириденко возглавить правительство. Действующий премьер-министр Денис Шмыгаль - займет Министерство обороны Украины.

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Владимир Зеленский Клименко
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