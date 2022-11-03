Зеленський зустрівся із сенаторами США: що обговорили

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 листопада, провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook .

Зеленський зазначив, що високо цінує приїзд сенаторів, особливо зараз, коли Росія завдає десятки ракетних ударів по Україні та застосовує іранські дрони-камікадзе по нашій енергетиці.

Також Україна високо цінує те, що США завжди підтримують українську територіальну цілісність - і на рівні двох партій, і на рівні суспільства.

Голова української держави також подякував президенту США Джо Байдену, Білому дому та його команді за потужну підтримку наших Збройних сил.

Сенатори зазначили, що після візиту до України вони вирушать до Кримінального суду у Гаазі, де будуть співпрацювати з ширшою групою сенаторів для того, аби підтримати притягнення до відповідальності росіян за воєнні злочини проти України.