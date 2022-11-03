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Зеленський зустрівся із сенаторами США: що обговорили

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Четвер 03 листопада 2022 18:16
Зеленський зустрівся із сенаторами США: що обговорили Фото: Зеленський зустрівся із сенаторами США (скрін з відео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 3 листопада, провів зустріч із сенаторами США Крістофером Кунсом і Робом Портманом у Києві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Facebook.

Зеленський зазначив, що високо цінує приїзд сенаторів, особливо зараз, коли Росія завдає десятки ракетних ударів по Україні та застосовує іранські дрони-камікадзе по нашій енергетиці.

Також Україна високо цінує те, що США завжди підтримують українську територіальну цілісність - і на рівні двох партій, і на рівні суспільства.

Голова української держави також подякував президенту США Джо Байдену, Білому дому та його команді за потужну підтримку наших Збройних сил.

Сенатори зазначили, що після візиту до України вони вирушать до Кримінального суду у Гаазі, де будуть співпрацювати з ширшою групою сенаторів для того, аби підтримати притягнення до відповідальності росіян за воєнні злочини проти України.

Нагадаємо, що у Держдепі США зазначили, що ленд-ліз - лише один із інструментів допомоги Україні.

Окрім того, США мають намір допомогти Україні пройти зиму за умов російських атак на енергетичну інфраструктуру.

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Володимир Зеленський Сполучені Штати Америки
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