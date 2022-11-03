Як США допоможуть Україні пройти через зиму: відповідь Держдепу

Як зазначила Донфрід, під час візиту до Києва мала багато розмов про збитки, які завдають критичній енергетичній інфраструктурі.

"І просто несамовито бачити, що робить Росія, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі, намагаючись перетворити електрику і тепло на зброю, щоб приректи українців на холодну, темну зиму. Те, що відбувається сьогодні, просто огидно. Тому ми, як і багато ваших друзів, прагнемо допомогти вам зробити так, щоб цієї зими українці не сиділи в холоді та темряві", - сказала вона.

За її словами, одним із елементів є допомога Україні в отриманні більшої кількості систем протиповітряної оборони. "Ми активно цим займаємося, як і багато наших союзників і партнерів. Я знаю, що чиновники тут думають про те, які є критичні вузли в енергетичній інфраструктурі, навколо яких ви хотіли б розмістити ці системи ППО", - повідомила Донфрід.

"Інший аспект - коли ви відновлюєте ту енергетичну інфраструктуру, яка постраждала, чи є у нас обладнання, яке ми можемо відправити вам? Чи є в інших європейських країнах таке обладнання, яке могло б вам стати в нагоді? Тому я думаю, що є багато різних елементів, над якими ми зараз працюємо, і ми продовжимо робити все можливе, щоб ви змогли пройти цю зиму", - повідомила Донфрід.