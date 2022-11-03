ua ru
Чт, 03 ноября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский встретился с сенаторами США: что обсудили

Новина українською →
Четверг 03 ноября 2022 18:16
Зеленский встретился с сенаторами США: что обсудили Фото: Зеленский встретился с сенаторами США (скрин с видео t.me/V_Zelenskiy_official)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 ноября, провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом в Киеве.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.

Зеленский отметил, что высоко ценит приезд сенаторов, особенно сейчас, когда Россия наносит десятки ракетных ударов по Украине и применяет иранские дроны-камикадзе по нашей энергетике.

Также Украина высоко ценит, что США всегда поддерживают украинскую территориальную целостность - и на уровне двух партий, и на уровне общества.

Глава украинского государства также поблагодарил президента США Джо Байдена, Белый дом и его команду за мощную поддержку наших Вооруженных сил.

Сенаторы отметили, что после визита в Украину они отправятся в Уголовный суд в Гааге, где будут сотрудничать с более широкой группой сенаторов для того, чтобы поддержать привлечение к ответственности россиян за военные преступления против Украины.

Напомним, что в Госдепе США отметили, что ленд-лиз - лишь один из инструментов помощи Украине.

Кроме того, США намерены помочь Украине пройти зиму при российских атаках на энергетическую инфраструктуру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
NEWS
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
При отключении света исчезает связь и интернет. Почему так происходит и что делать
DAILY
Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины
Виталий НосачФотокорреспондент Черные следы "русского мира". Что Россия оставила после оккупации на востоке Украины