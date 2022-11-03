Зеленский встретился с сенаторами США: что обсудили
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 3 ноября, провел встречу с сенаторами США Кристофером Кунсом и Робом Портманом в Киеве.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Зеленского в Facebook.
Зеленский отметил, что высоко ценит приезд сенаторов, особенно сейчас, когда Россия наносит десятки ракетных ударов по Украине и применяет иранские дроны-камикадзе по нашей энергетике.
Также Украина высоко ценит, что США всегда поддерживают украинскую территориальную целостность - и на уровне двух партий, и на уровне общества.
Глава украинского государства также поблагодарил президента США Джо Байдена, Белый дом и его команду за мощную поддержку наших Вооруженных сил.
Сенаторы отметили, что после визита в Украину они отправятся в Уголовный суд в Гааге, где будут сотрудничать с более широкой группой сенаторов для того, чтобы поддержать привлечение к ответственности россиян за военные преступления против Украины.
Напомним, что в Госдепе США отметили, что ленд-лиз - лишь один из инструментов помощи Украине.
Кроме того, США намерены помочь Украине пройти зиму при российских атаках на энергетическую инфраструктуру.
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