Зеленський зустрівся з главою МВС на тлі заяв про оновлення силовиків
Можливе оновлення силового блоку та уряду набирає обертів. На цьому тлі відбулася зустріч, присвячена роботі МВС, безпековим викликам і посиленню підрозділів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис в Telegram президента України Володимира Зеленського.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністром внутрішніх справ Ігорем Клименком. Під час розмови сторони обговорили актуальні безпекові виклики, роботу підрозділів системи МВС та ресурси, необхідні для виконання поставлених завдань.
Зеленський повідомив, що заслухав доповідь Клименка та подякував йому і всім працівникам системи МВС за роботу в умовах повномасштабної війни.
За його словами, рятувальники ДСНС щодня працюють у громадах, ліквідовують наслідки російських ударів і рятують людей. Він також відзначив роботу підрозділів Національної гвардії, Державної прикордонної служби та правоохоронців, які забезпечують безпеку й протидіють злочинності.
"Звісно, є проблеми, і це непросто, але результати міністра внутрішніх справ України у час повномасштабної війни - значні", - наголосив глава держави.
Окрему увагу під час зустрічі приділили викликам, які потребують реагування держави, а також додатковим рішенням і ресурсам для виконання визначених завдань.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський анонсував масштабне оновлення виконавчої влади та силового блоку. За його словами, країні потрібні нові управлінські рішення для посилення держави.
Після цього глава держави розпочав серію зустрічей із керівниками ключових міністерств. Зокрема, він уже провів розмову з прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, під час якої обговорив реалізацію домовленостей із міжнародними партнерами та підготовку до опалювального сезону.
Також у Верховній Раді вже назвали перших можливих кандидатів на посади в оновленому уряді.