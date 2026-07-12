Зеленский встретился с главой МВД на фоне заявлений об обновлении силовиков

Возможное обновление силового блока и правительства набирает обороты. На этом фоне состоялась встреча, посвященная работе МВД, вызовам безопасности и усилению подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Игорем Клименко. В ходе разговора стороны обсудили актуальные вызовы безопасности, работу подразделений системы МВД и ресурсы, необходимые для выполнения поставленных задач.

Зеленский сообщил, что заслушал доклад Клименко и поблагодарил его и всех работников системы МВД за работу в условиях полномасштабной войны.

По его словам, спасатели ГСЧС ежедневно работают в общинах, ликвидируют последствия российских ударов и спасают людей. Он также отметил работу подразделений Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и правоохранителей, обеспечивающих безопасность и противодействующих преступности.

"Конечно, есть проблемы, и это непросто, но результаты министра внутренних дел Украины во время полномасштабной войны значительны", - подчеркнул глава государства.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вызовам, требующим реагирования государства, а также дополнительным решениям и ресурсам для выполнения определенных задач.