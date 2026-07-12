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Зеленский встретился с главой МВД на фоне заявлений об обновлении силовиков

16:08 12.07.2026 Вс
2 мин
О чем президент говорил с министром внутренних дел?
aimg Мария Науменко
Зеленский встретился с главой МВД на фоне заявлений об обновлении силовиков Фото: президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с министром внутренних дел Игорем Клименко (t.me/V_Zelenskiy_official)
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Возможное обновление силового блока и правительства набирает обороты. На этом фоне состоялась встреча, посвященная работе МВД, вызовам безопасности и усилению подразделений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с министром внутренних дел Игорем Клименко. В ходе разговора стороны обсудили актуальные вызовы безопасности, работу подразделений системы МВД и ресурсы, необходимые для выполнения поставленных задач.

Зеленский сообщил, что заслушал доклад Клименко и поблагодарил его и всех работников системы МВД за работу в условиях полномасштабной войны.

По его словам, спасатели ГСЧС ежедневно работают в общинах, ликвидируют последствия российских ударов и спасают людей. Он также отметил работу подразделений Национальной гвардии, Государственной пограничной службы и правоохранителей, обеспечивающих безопасность и противодействующих преступности.

"Конечно, есть проблемы, и это непросто, но результаты министра внутренних дел Украины во время полномасштабной войны значительны", - подчеркнул глава государства.

Отдельное внимание во время встречи было уделено вызовам, требующим реагирования государства, а также дополнительным решениям и ресурсам для выполнения определенных задач.

Напомним, президент Владимир Зеленский анонсировал масштабное обновление исполнительной власти и силового блока. По его словам, стране требуются новые управленческие решения для усиления государства.

После этого глава государства приступил к серии встреч с руководителями ключевых министерств. В частности, он уже провел разговор с премьер-министром Денисом Шмигалем, в ходе которого обсудил реализацию договоренностей с международными партнерами и подготовку к отопительному сезону.

Также в Верховной Раде уже назвали первых возможных кандидатов на должности в обновленном правительстве.

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